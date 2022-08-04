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والد إيلون ماسك "ليس فخورا به".. ما السبب؟

4
AUGUST
2022
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إيلون ماسك أثرى أثرياء العالم ولديه أموال تقدر بمئات المليارات من الدولارات، لكن ذلك لم يساعده على كسب تقدير والده.
 
ويملك إيلون ماسك شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" المتخصصة في إطلاق الصواريخ الفضائية، ومع ذلك، فإن والده يقلل من شأن هذه الإنجازات.
 
وقال إيرول ماسك (76 عاما) في مقابلة إذاعية مع راديو أسترالي إنه غير راض عن التقدم المهني الذي يحرزه نجله.
 
وسئل ماسك الأب إذا كان سعيدا بنجاح ابنه، وقال مقدم البرنامج موجها حديثه للأب: "ابنك ذكي، فلا تستطيع أن تأخذ شيئا منه، فقد أنتج الكثير، فهل أنت فخور؟".
 
وكانت إجابة الأب: "لا، فنحن عائلة نشارك في العديد من الأنشطة منذ فترة طويلة، ولا شيء يحدث بين ليلة وضحاها".
 
وخلال المقابلة، عبر الأب عن اعتقاده بأن ابنه متأخر مهنيا بخمس سنوات، وأضاف: "من المفهوم أنه (إيلون) يشعر بخيبة أمل من معدل التطور. أعلم أن هذا يبدو غريبا، لكننا غالبا نفكر بهذه الطريقة في عائلتنا".
 
وتابع: "رغم أنه في الخمسين من عمره حاليا، أتخيله دائما شابا صغيرا، ومع ذلك فهو في الـ50، وهذا عمر كبير".
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