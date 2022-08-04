دعت روسيا كافة الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول، ومنع وقوعها في أيدي الإرهابيين.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين خلال المؤتر الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي يوم الأربعاء، إن “جهود المجتمع الدولي يجب أن تهدف في نهاية المطاف إلى تقليص مخاطر وقوع السلاح والمواد النووية في أيدي التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “ندعو كافة الدول إلى موقف مسؤول تجاه التزاماتها في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، وكذلك الملاحقة القضائية للإرهابيين ومؤيديهم”.