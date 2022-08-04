أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر مسلحي الكتائب النازية الأوكرانية المدافع وراجمات الصواريخ في حرم مستشفى الأطفال في مدينة نيكولايف جنوبي أوكرانيا.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إفادة صحفية يوم الأربعاء: “نشر مسلحو الكتائب النازية الأوكرانية المدفعية وراجمات الصواريخ داخل حرم مستشفى أمراض الأطفال بشارع ديفياتايا برودولنايا بمدينة نيكولاييف، ويمنعون إجلاء سكان المناطق المجاورة”، لمنع القوات الروسية من استهدافهم، أو استدعاء القصف الروسي عليهم واتهام القوات الروسية باستهداف المدنيين، والمباني المدنية في المدينة.