باريس.. ملثمون يهاجمون مركزا للشرطة بالمولوتوف

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة ملثمة مؤلفة من 20 شخصا هاجمت مركز شرطة "فيتري سور سان" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب المصادر فقد كان بحوزة المجموعة المسلحة "مولوتوف" وأعيرة متفجرة والتي تم استخدامها في الهجوم، لتنجح المجموعة بعدها في الفرار بعد هجوم استمر حوالي 45 دقيقة، فيما لم يتم الإعلان عن أي إصابات.

وفي بداية الهجوم، قام المهاجمون بإلقاء أربع زجاجات مولوتوف على مبنى الشرطة، حيث حاولت قوات الشرطة المتواجدة اعتقال عناصر من المجموعة الملثمة، إلا أن استهدافهم بوابل من الأعيرة النارية المتفجرة حال بينهم وبين ذلك

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الهجوم وقع في الليلة الفاصلة بين 31 يوليو / تموز و1 أغسطس / آب