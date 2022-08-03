ما هو وسام «ترتيب الغيوم المواتية» الذي منحته تايوان لبيلوسي؟

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منحت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وسام «ترتيب الغيوم المواتية Order of Propitious Clouds» اليوم (الأربعاء) خلال اجتماع تم بثه على الهواء مباشرة من القصر الرئاسي التايواني، وذلك «تعبيراً عن شكر وامتنان تايوان لرئيسة مجلس النواب الأميركي، وتأكيداً على رغبتها في مواصلة إحراز تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال المزيد من التعاون»، وفقاً لتساي.

فما هو وسام «ترتيب الغيوم المواتية»؟

وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، يعد وسام «ترتيب الغيوم المواتية» أعلى وسام مدني في تايوان. ويمكن منح الوسام لكل من المواطنين التايوانيين والأجانب، عند القيام بمساهمة كبيرة أو عظيمة في الدولة.

ويتضمن الوشاح الأزرق اللون ميدالية على شكل شمس مشرقة، في إشارة إلى الأمل في الحصول على مستقبل ناجح ومشرق.

من هم أبرز الأشخاص الذين حصلوا على هذا الوسام؟

تم منح هذا الوسام لـ21 شخصاً فقط منذ إطلاقه لأول مرة في عام 1941.

وبيلوسي ليست أول شخصية أجنبية أو أميركية تحصل عليه.

فقد تم منحه سابقاً إلى إليانا روس ليتينين، النائبة الجمهورية السابقة في مجلس النواب الأميركي عن ولاية فلوريدا، وجيسي هيلمز، السيناتور الأميركي السابق عن ولاية كارولينا الشمالية.

وفي يونيو (حزيران)، منحت تساي السيناتور الفرنسي جويل غويريو الوسام أيضاً، لدوره في تعزيز العلاقة بين تايوان وفرنسا.

ما مدى أهمية حصول بيلوسي على الوسام؟

بعد الحصول على وسام «ترتيب الغيوم المواتية»، نشرت بيلوسي تغريدة على «تويتر» قالت فيها إنه «رمزاً لصداقة أميركا القوية والدائمة مع تايوان».

وأشار عدد من الخبراء إلى أن هذا الوسام يعبر عن العلاقة «الوطيدة والمتطورة» بين الشعبين الأميركي والتايواني، وليس فقط بين بيلوسي وتساي.