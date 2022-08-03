رغم انغماسه في مستنقع الحرب.. زيلينسكي يطلب دراسة تسجيل زواج المثليين بأوكرانيا

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طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس الوزراء، دينيس شميغال، دراسة مسألة تسجيل زواج المثليين في بلاده، بعد عريضة تطالبه بتشريعه رسميا.

وقال زيلنسكي، ردا على دعوات لتشريع زواج المثليين في أوكرانيا، إنه من المستحيل فعل ذلك الآن؛ لأن البلاد في حالة حرب، باعتباره أمرا مخالف للدستور الأوكراني.

وأوضح زيلينسكي أنه في رد مكتوب على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، شرح زيلينسكي أنه رغم أن البلاد تعيش في حالة حرب، سيكون من المستحيل تشريع زواج المثليين؛ لأن الأمر مخالف للدستور الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الميثاق العائلي لأوكرانيا يعرف العائلة على أنها الوحدة الأهم والأبرز في المجتمع، وتتكون العائلة من أشخاص يعيشون معًا، وتربطهم حياة مشتركة وحقوق والتزامات مشتركة، وفقًا للدستور الأوكراني، الزواج مبني على موافقة حرة من المرأة والرجل وفقا للمادة 51".

وتابع: "لا يمكن تغيير قانون أوكرانيا خلال فترة الحرب أو في حالات الطوارئ، وفقًا للمادة 157 من الدستور"، حسب قوله.

لكنه قال في الوقت ذاته إنه سيعمل مع الوزراء لـ"التأكد من حصول الأوكرانيين جميعا على حقوقهم وحريتهم".

وشدد على أنه "في الوقت نفسه، أوجدت الحكومة حلولا بما يتعلق بتشريع الزواج المدني المسجل في أوكرانيا كجزء من العمل على ترسيخ وضمان حقوق الإنسان والحريات"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "في العالم المعاصر، يُقاس مستوى المجتمع الديمقراطي مع أمور أخرى عبر سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان مساواة في حقوق المواطنين كافة، كل مواطن جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، ويجب أن يحصل على حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور الأوكراني".

وأعرب زيلينسكي عن "شكره" لأكثر من 28 ألف شخص وقعوا على الدعوة لتشريع زواج المثليين، على "موقفهم المدني النشط".

عربي21