living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم انغماسه في مستنقع الحرب.. زيلينسكي يطلب دراسة تسجيل زواج المثليين بأوكرانيا

3
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس الوزراء، دينيس شميغال، دراسة مسألة تسجيل زواج المثليين في بلاده، بعد عريضة تطالبه بتشريعه رسميا.

وقال زيلنسكي، ردا على دعوات لتشريع زواج المثليين في أوكرانيا، إنه من المستحيل فعل ذلك الآن؛ لأن البلاد في حالة حرب، باعتباره أمرا مخالف للدستور الأوكراني.

وأوضح زيلينسكي أنه في رد مكتوب على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، شرح زيلينسكي أنه رغم أن البلاد تعيش في حالة حرب، سيكون من المستحيل تشريع زواج المثليين؛ لأن الأمر مخالف للدستور الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الميثاق العائلي لأوكرانيا يعرف العائلة على أنها الوحدة الأهم والأبرز في المجتمع، وتتكون العائلة من أشخاص يعيشون معًا، وتربطهم حياة مشتركة وحقوق والتزامات مشتركة، وفقًا للدستور الأوكراني، الزواج مبني على موافقة حرة من المرأة والرجل وفقا للمادة 51".

وتابع: "لا يمكن تغيير قانون أوكرانيا خلال فترة الحرب أو في حالات الطوارئ، وفقًا للمادة 157 من الدستور"، حسب قوله.

لكنه قال في الوقت ذاته إنه سيعمل مع الوزراء لـ"التأكد من حصول الأوكرانيين جميعا على حقوقهم وحريتهم".

وشدد على أنه "في الوقت نفسه، أوجدت الحكومة حلولا بما يتعلق بتشريع الزواج المدني المسجل في أوكرانيا كجزء من العمل على ترسيخ وضمان حقوق الإنسان والحريات"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "في العالم المعاصر، يُقاس مستوى المجتمع الديمقراطي مع أمور أخرى عبر سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان مساواة في حقوق المواطنين كافة، كل مواطن جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، ويجب أن يحصل على حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور الأوكراني".

وأعرب زيلينسكي عن "شكره" لأكثر من 28 ألف شخص وقعوا على الدعوة لتشريع زواج المثليين، على "موقفهم المدني النشط".

عربي21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout