روسيا تطلق قمراً صناعياً إيرانياً إلى الفضاء خلال أيام

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنها ستطلق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" إلى الفضاء في الـ9 من شهر آب/ أغسطس الحالي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة الفضائية الروسية أنه في 9 آب/ أغسطس سيتم إطلاق القمر الصناعي "خيّام"، الذي قامت بتجميعه شركات روسية بناءً على طلب إيران.

وقال البيان إنّ القمر الصناعي الإيراني سيوضع في المدار بواسطة صاروخ "سويوز - 2.1B " مع 16 قمراً صناعياً آخر للبحث العلمي لحساب مؤسسات روسية.

يذكر أنّ القمر "خيّام" سيستخدمه الخبراء الإيرانيون لغرض الاستشعار الفضائي للأرض.

وكانت أجرت إيران اختباراً لصاروخ "ذو الجناح" في حزيران/ يونيو الماضي. ووفقاً لواشنطن، فإنّ طهران يمكنها استخدام التكنولوجيات الباليستية بعيدة المدى لإطلاق رؤوس حربية غير تقليدية.