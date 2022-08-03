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بالصور.. "هالك" نفخ عضلاته بالحقن حتى الموت

3
AUGUST
2022
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لم يتخيل المقربون من أحد لاعبي كمال الأجسام في البرازيل، أن حياته ستنتهي بسبب جنون «نفخ العضلات» الذي سيطر عليه ما جعله يلجأ إلى طريقة تدمر حياته وجسده وينتهي به المطاف إلى الموت.

ففي واققعة غريبة من نوعها، وبسبب جنون تضخيم العضلات توفي لاعب كمال أجسام برازيلي بعد ست سنوات من تحذير الأطباء له من أن الحقن التي يتلقاها لنفخ عضلاته قد تسبب تلفاً في الأعصاب، والإصابة بالسكتة القلبية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية فإن الأطباء حذروا لاعب كمال الأجسام فالدير سيجاتو (55 عاماً)، من أن أسلوب تنمية عضلاته قد يكون له مضاعفات خطيرة على صحته، ورغم هذه التحذيرات استمر في حقن نفسه بزيوت السينثول الضارة التي قيل له إنها تحمل خطر الإصابة بالسكتة القلبية والالتهابات.

وكان سيجاتو الذي توفي في عيد ميلاده الخامس والخمسين، قد جمع أكثر من 1,6 مليون متابع على منصة تيك توك، عبر نشر مقاطع فيديو تظهر عضلاته الضخمة.

وحصل الرجل الخمسيني على عدة ألقاب بسبب شكل جسمه الضخم، أهمها «الوحش» و«هالك».

وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من حقن زيوت السينثول التي كان يتلقاها، إلا أن سيجاتو رفض التوقف عن هذه الممارسة متذرعاً بأنها جلبت له الاهتمام والحب من الآخرين.

وفي يوم وفاته طلب سيجاتو من والدته المساعدة في وقت متأخر من الليل لأنه كان يعاني من صعوبة في التنفس، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى قريب، ولم يمض وقتا طويلا حتى فارق الرجل الحياة.

ويقول الأطباء، إن الآثار الجانبية لزيوت السينثول متعدد مثل تلف الأعصاب والانصمام الزيتي للرئة، وانسداد الشريان الرئوي، واحتشاء عضلة القلب، والمضاعفات في المعدة.

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