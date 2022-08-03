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ليتهرّب من دفع الضرائب.. دونالد ترامب دفن زوجته الأولى في هذا المكان!

3
AUGUST
2022
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حين دُفنت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشهر الماضي بالقرب من الصالة الأولى في نادي ترامب الوطني للغولف في بدمينستر بولاية نيوجيرسي، لم يلاحظ سوى عدد قليل من الأشخاص أن موقع قبرها قد يخدم ترامب للتهرب من دفع الضرائب.
فقانون الضرائب في نيوجيرسي يعفي الأراضي المصنفة كمقابر من جميع الضرائب والمعدلات والتقييمات. ومن المحتمل أن يساعد قبر إيفانا ترامب، الرئيس السابق في تخفيض قيمة الضرائب، في ولاية تشتهر بضرائب مرتفعة على الممتلكات والأراضي العقارية.
ووفقا للوثائق التي نشرتها ProPublica، سعى صندوق عائلة ترامب سابقا إلى تخصيص عقار قريب في Hackettstown، نيو جيرسي، كشركة مقبرة غير ربحية.
لكن إيفانا ترامب، التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر عن 73 عامًا بعد سقوطها في منزلها في مانهاتن بمدينة نيويورك، ستكون أول شخص يُدفن في ملعب الغولف، حيث يقضي دونالد ترامب وعائلته الكثير من الوقت في الصيف.
وبموجب قانون الضرائب في نيوجيرسي، لا تُعفى شركات المقابر فقط من الضرائب العقارية والمعدلات والتقييمات أو ضرائب الممتلكات الشخصية، ولكن أيضًا من ضرائب الأعمال وضرائب المبيعات وضرائب الدخل وضرائب الميراث.

مونت كارلو الدولية

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