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القضاء الايراني يحكم وفق قاعدة "العين بالعين" على ثلاثة إيرانيين "بفقء العين"

3
AUGUST
2022
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أفادت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، بأنه حُكم على رجلَين وامرأة "بفقء العين استناداً إلى حكم عقوبة "العين بالعين في ثلاث قضايا منفصلة"، من دون تحديد موعد صدورها.

ويمكن الاستناد الى قاعدة "العين بالعين" في النظام القضائي الإيراني في قضايا جرائم القتل، بشرط أن تطلب عائلة الضحية رسمياً تنفيذ ذلك.

ووفق الصحيفة، تعود القضية الأولى لإفقاد شابة جارتها عينها بعدما رمتها بالحمض إثر خلاف عام 2011.

وقضت المحكمة بفقء العين اليمنى للمدانة وسجنها وفرض غرامة مالية عليها، وتم تثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران.

وترتبط القضية الثانية بطعن رجل لأحد أقربائه وافقاده عينه في 2017، والثالثة لتسبب شخص بفقدان صديق له البصر في العين اليسرى عام 2018 جراء إطلاق نار عليه من سلاح صيد.

وسبق للسلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية أن أصدرت أحكاما من هذا النوع في مراحل سابقة، في خطوات لقيت انتقاد منظمات حقوقية دولية.

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