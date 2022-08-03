بكين: إعادة توحيد الصين وتايوان حتمية تاريخية

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، معلقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن التوحيد الكامل للصين مع هذه الجزيرة، يعتبر حتمية تاريخية.

وأضاف الوزير: "لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية".

ونصح الوزير الصيني، الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين.

وشدد وانغ يي على أن، الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان. وأكد الوزير على أن كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة "استقلال" الجزيرة، ستتكلل بالفشل.

وأشار إلى أن محاولات استخدام تايوان لكبح تنمية الصين، محكوم عليها بالفشل. وحث الولايات المتحدة على التوقف فورا عن لعب "ورقة تايوان" لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مساء أمس الثلاثاء، وصلت نانسي بيلوسي إلى مطار سونغشان في تايبيه، وهي أول رحلة يقوم بها إلى تايوان، رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.