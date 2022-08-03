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الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

3
AUGUST
2022
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إن المناورات الصينية انتهكت المجال الإقليمي للجزيرة، مضيفة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، في تصريحات لها، صباح الأربعاء، أن المناورات الصينية "انتهكت سيادتنا "بشكل سافر"، مضيفة أن "المناورات الصينية ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة".

وقالت الوزارة إن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة المناورات "الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية والقانون الدولي"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أن تايبيه ستبقى على اتصال وثيق مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن القوانين والأوامر الدولية.

وأكدت الخارجية التايوانية أن تايوان "بلد مستقل لا ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية"، وشددت على تحركات الصين تشكل تحديا للنظام الدولي.

طوكيو قلقة من المناورات

وإلى الشمال من تايوان، أعربت طوكيو عن قلقها لبكين بشأن المناورات العسكرية الصينية المقررة في المياه المحيطة بتايوان، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة اليابانية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في تصريحات للصحفيين إن "المناطق البحرية التي أعلن الجانب الصيني أنها ستستخدم في المناورات العسكرية.. تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وأضاف أنه "بالنظر إلى طبيعة المناورات بالذخيرة الحية لهذا النشاط العسكري، فقد أعربت اليابان عن مخاوفها للجانب الصيني".
بيلوسي: أميركا لن تتخلى عن تايوان

وتأتي هذه التطورات "الخطيرة" في الوقت الذي تتابع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي زيارتها للجزيرة، والتي بدأتها في وقت متأخر الثلاثاء.

وصباح الأربعاء، أبلغت بيلوسي رئيسة تايوان تساي إينج وين بأن زيارتها للجزيرة توضح بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان.

وقالت بيلوسي لتساي إن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، مضيفة أن عزم واشنطن على الحفاظ على الديمقراطية في تايوان وبقية العالم لا يزال صلبا لا يلين.

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