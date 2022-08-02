المستهلكون في ألمانيا يواجهون زيادة بنسبة 133% في أسعار الغاز

A + A -

قالت شركة "راين إنرجي" الألمانية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا شهدت زيادة بنسبة 450% في تكاليف شراء الغاز الطبيعي على أساس سنوي مما قد يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 133% في أسعار الغاز اعتبارا من أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان صحفي: "اعتبارا من الأول من أكتوبر، سترفع راين إنرجي أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والسبب في ذلك هو زيادة بنسبة 450% تقريبا في تكاليف الشراء خلال الفترة من 2021/22 إلى 2022/23".

وقال البيان الصحفي إنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 133%، حيث sيبلغ سعر كيلوواط/ ساعة من الغاز الطبيعي 18.30 سنت بدلا من السعر السابق البالغ 7.87 سنت. بالنسبة للأسرة المتوسطة، سترتفع تكاليف الطاقة السنوية من 960 يورو إلى 2002 يورو (980 إلى 2045 دولارا).

وأضاف: "ستؤثر زيادة الأسعار أيضا على إمدادات الحرارة. فبينما كان متوسط التكلفة السنوية للتدفئة المركزية في عام 2021 نحو 407 يوروهات لشقة متوسطة في كولونيا، فإنها ستقفز الآن إلى قرابة 705 يورو سنويا في عام 2022، وهذا يعادل زيادة قدرها نحو 73%".

في يوليو/ تموز، تبنت الحكومة الألمانية، كجزء من محاربتها لأزمة الطاقة وخططها للتخلي عن الغاز الروسي، قانونا يسمح بإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ.

توجد حاليا ثلاث محطات طاقة نووية عاملة في ألمانيا، ومن المقرر إغلاقها في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وكثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام المحطات النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة.