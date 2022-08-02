living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المستهلكون في ألمانيا يواجهون زيادة بنسبة 133% في أسعار الغاز

2
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت شركة "راين إنرجي" الألمانية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا شهدت زيادة بنسبة 450% في تكاليف شراء الغاز الطبيعي على أساس سنوي مما قد يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 133% في أسعار الغاز اعتبارا من أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان صحفي: "اعتبارا من الأول من أكتوبر، سترفع راين إنرجي أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والسبب في ذلك هو زيادة بنسبة 450% تقريبا في تكاليف الشراء خلال الفترة من 2021/22 إلى 2022/23".
وقال البيان الصحفي إنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 133%، حيث sيبلغ سعر كيلوواط/ ساعة من الغاز الطبيعي 18.30 سنت بدلا من السعر السابق البالغ 7.87 سنت. بالنسبة للأسرة المتوسطة، سترتفع تكاليف الطاقة السنوية من 960 يورو إلى 2002 يورو (980 إلى 2045 دولارا).
وأضاف: "ستؤثر زيادة الأسعار أيضا على إمدادات الحرارة. فبينما كان متوسط التكلفة السنوية للتدفئة المركزية في عام 2021 نحو 407 يوروهات لشقة متوسطة في كولونيا، فإنها ستقفز الآن إلى قرابة 705 يورو سنويا في عام 2022، وهذا يعادل زيادة قدرها نحو 73%".
في يوليو/ تموز، تبنت الحكومة الألمانية، كجزء من محاربتها لأزمة الطاقة وخططها للتخلي عن الغاز الروسي، قانونا يسمح بإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ.
توجد حاليا ثلاث محطات طاقة نووية عاملة في ألمانيا، ومن المقرر إغلاقها في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وكثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام المحطات النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout