أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى طرابلس مرورا باسطنبول

A + A -

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، وصول أول سفينة محمّلة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا، مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وقالت الدفاع التركية في بيان إنّ "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورست في المكان المخصص لها".

ولفتت إلى أنّ السفينة التي انطلقت من أوديسا جنوب أوكرانيا سيتم تفتيشها غداً من قبل ممثلي مركز التنسيق المشترك قبل تسليم شحنتها البالغة نحو 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان.

وكان ممثل تركيا في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أكد في وقتٍ سابق اليوم أنه من المرجح أن ترسو أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، قبالة إسطنبول مساء اليوم.

وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعدّدة الطرف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتوجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.

ويتضمن الاتفاق الثلاثي، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني". وتحت علم سيراليون، غادرت، أمس الاثنين، ميناء أوديسا.

ويقع الممر البحري الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وجرى التخطيط للعملية الإنسانية بمشاركة ضباط روس في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

ومن المرجّح أن تكون الأيام الـ120، وهي فترة العمل بالاتفاقية القابلة للتجديد، كافية لإتمام إجراءات شحن 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى العالقة في مرافئ أوكرانية إلى الخارج.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام تركية، أنه سيجري افتتاح مركز التنسيق المشترك، وفقاً لبنود مبادرة التفاهم لنقل الحبوب، في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة