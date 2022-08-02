سقوط مروحية عسكرية في باكستان...يوقع ستة قتلى

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة عسكريين، بينهم ضابط كبير، جراء سقوط مروحية عسكرية كانت تشارك في عمليات الإنقاذ لمواجهة الفيضانات المميتة في جنوب غرب البلاد.

وأكد الجيش في بيان أن العسكريين الستة الذين كانوا على متن المروحية "استشهدوا" وعزا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.



وفقدت المروحية التابعة للجيش الباكستاني التي كانت تساعد في عمليات الاغاثة جراء الفيضانات في لاسبيلا في بالوشستان، الاتصال بمراقبي الحركة الجوية صباح الاثنين وكان على متنها ستة ركاب.



ومن بين الركاب قائد الفيلق الثاني عشر، الفريق سرفراز علي، أعلى مسؤول عسكري في المنطقة ومن أعلى الضباط رتبة في الجيش الباكستاني، وكان يشرف على عمليات الإغاثة.



ويعتبر الجيش أقوى مؤسسة في باكستان، وتعتمد عليه السلطات المدنية بشكل كبير عند حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.



وتسببت الفيضانات الموسمية بمقتل 478 شخصًا على الأقل منذ منتصف حزيران، بينهم ما لا يقل عن 136 شخصًا في بالوشستان وحدها.