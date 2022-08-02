living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنوب أفريقيا... "عصابة" إغتصبت 8 نساء داخل موقع تصوير

2
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مثّل أكثر من 80 رجلا يشتبه في قيامهم باغتصاب جماعي لثماني نساء واقتحام موقع تصوير فيديو موسيقي في بلدة كروغرسدورب غربي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أمام المحكمة، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.

وألقي القبض على المشتبه بهم في منجم مهجور، في أعقاب قيامهم بعمليات الاغتصاب والسرقة، الخميس الماضي.

ويعتقد أن الرجال الثمانية عمال مناجم غير قانونيين يعرفون باسم عصابة "زاما زاما" يقومون بالتنقيب عن الذهب في العديد من المناجم المغلقة في منطقة جوهانسبرج.

وذكرت تقارير محلية، أن "العديد من عمال المناجم أجانب. وقال سكان محليون إن عصابات "زاما-زاما" المكونة من عمال مناجم غير قانونيين متهمة أيضا بارتكاب جرائم عديدة شهدتها المنطقة".

ووقع الهجوم الأخير عندما كان طاقم تصوير الأغنية المكون من 22 شخصا، 12 امرأة و10 رجال، منشغل بتصوير فيديو موسيقي عندما هاجمهم مجموعة من الرجال المسلحين.

وقالت الشرطة، إن" المشتبه بهم طلبوا من الجميع الاستلقاء على الأرض، وشرعوا في اغتصاب ثماني نساء قبل أن يفروا من المكان، بعد سرقة جميع معدات التصوير الخاصة بالطاقم".

وأضافت الشرطة، أنها "تحقق في 32 تهمة اغتصاب، مشيرة إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي المأخوذة من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة".

ومن المتوقع أن يواجه المعتقلون الآخرون تهما إضافية تتعلق بالهجرة غير الشرعية والتعدين غير القانوني.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الشابات، اللواتي تعرضن للاعتداء، تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتة إلى أن "إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من ثمانية رجال".

وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout