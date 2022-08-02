جنوب أفريقيا... "عصابة" إغتصبت 8 نساء داخل موقع تصوير

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مثّل أكثر من 80 رجلا يشتبه في قيامهم باغتصاب جماعي لثماني نساء واقتحام موقع تصوير فيديو موسيقي في بلدة كروغرسدورب غربي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أمام المحكمة، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.



وألقي القبض على المشتبه بهم في منجم مهجور، في أعقاب قيامهم بعمليات الاغتصاب والسرقة، الخميس الماضي.



ويعتقد أن الرجال الثمانية عمال مناجم غير قانونيين يعرفون باسم عصابة "زاما زاما" يقومون بالتنقيب عن الذهب في العديد من المناجم المغلقة في منطقة جوهانسبرج.

وذكرت تقارير محلية، أن "العديد من عمال المناجم أجانب. وقال سكان محليون إن عصابات "زاما-زاما" المكونة من عمال مناجم غير قانونيين متهمة أيضا بارتكاب جرائم عديدة شهدتها المنطقة".



ووقع الهجوم الأخير عندما كان طاقم تصوير الأغنية المكون من 22 شخصا، 12 امرأة و10 رجال، منشغل بتصوير فيديو موسيقي عندما هاجمهم مجموعة من الرجال المسلحين.



وقالت الشرطة، إن" المشتبه بهم طلبوا من الجميع الاستلقاء على الأرض، وشرعوا في اغتصاب ثماني نساء قبل أن يفروا من المكان، بعد سرقة جميع معدات التصوير الخاصة بالطاقم".



وأضافت الشرطة، أنها "تحقق في 32 تهمة اغتصاب، مشيرة إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي المأخوذة من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة".



ومن المتوقع أن يواجه المعتقلون الآخرون تهما إضافية تتعلق بالهجرة غير الشرعية والتعدين غير القانوني.



وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الشابات، اللواتي تعرضن للاعتداء، تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتة إلى أن "إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من ثمانية رجال".



وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.