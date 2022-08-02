طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور

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ظهرت مواقع مختصة لتعقب رحلات الطيران، أن طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا.

ولم يتم التأكيد على أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

ويظهر موقع تتبع حركة الطيران أن الطائرة المذكورة استدارت باتجاه تايوان في نفس الاتجاه الذي سيقودها أيضا إلى كوريا الجنوبية.

ولا تزال التكهنات حاضرة حول قدرة على ان تحط في تايوان

ويمكن تعقب الرحلة من خلال الرابط التالي:

(https://www.radarbox.com/data/flights/SPAR19)

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.

وفيما يلي أبرز التطورات المرتبطة بزيارة بيلوسي في الوقت الرهان:

- طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا ويعتقد أن بيلوسي على متنها.

- من المفترض أن تتجه الطائرة إلى تايبيه، وتستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات.

- أكثر من 200 ألف شخص يتابعون الرحلة على الموقع المختص بتتبع رحلات الطيران Flightradar24.