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شولتس: نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة لم يستلمها الجيش الألماني

2
AUGUST
2022
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة نشرتها أمس صحيفة The Globe and Mail، إن بلاده تواصل إرسال أحدث صنوف الأسلحة إلى أوكرانيا.

وشدد المستشار على أن، بعض هذه الأسلحة، حديث جدا لدرجة أنه لم يتم استخدامها بعد في الجيش الألماني.

وأضاف شولتس: "قمنا بتزويدهم بجميع أنواع [الأسلحة] التي كانت لدينا: أنظمة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي، وألغام، ومدافع، وأطنان من الذخيرة، ومساعدات غير قاتلة. الآن انتقلنا إلى أنظمة سلاح أكثر تعقيدا وتكلفة. مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأنظمة مضادة للطائرات، محطات رادار مضادة للبطاريات. بعض هذه الأنظمة جديد جدا لدرجة أنه تم إنتاجها بكميات صغيرة، وبعضها لم يتم تسليمه بعد إلى القوات المسلحة الألمانية".
ووفقا للمستشار، يتم في الوقت الراهن تدريب العسكريين الأوكرانيين على المعدات الجديدة والمتطورة جدا في عدة أماكن في ألمانيا".

في 21 يونيو، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف عن استلام مدافع هاوتزر ألمانية ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000.

وفي 27 يوليو، أشارت الأنباء إلى أن ألمانيا وافقت على تسليم 100 مدفع هاوتزر آخر للجانب الأوكراني.

روسيا اليوم
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