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بوتين: لا يوجد منتصر في الحرب النووية

2
AUGUST
2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، وشدد على ضرورة منع إطلاق عنانها.
وقال بوتين في تحية للمشاركين والضيوف في مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "بصفتنا بلدا عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة كما أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية".

كما أكد بوتين على حق جميع البلدان التي تمتثل لمعايير عدم انتشار الأسلحة النووية في الحصول على الطاقة الذرية للأغراض السلمية دون أي شروط، مشيرا إلى أن روسيا على استعداد لتقديم خبراتها لدول العالم في الطاقة النووية.

وأوضح أن روسيا تدافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأضاف: "على مدى أكثر من نصف قرن، أصبحت المعاهدة أحد العناصر الرئيسية للنظام الدولي للأمن والاستقرار الاستراتيجي. الالتزامات التي تتوخاها في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، تلبي بالكامل مصالح جميع الدول النووية وغير النووية".

RIA Novosti
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