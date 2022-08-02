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كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كتاب مذكرات سيصدر قريبا، أن العلاقة بين الأخير ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، كانت عدائية للغاية.

كوشنر: العلاقة بين ترامب ونتنياهو كانت عدائية للغاية”الجميع هنا يقولون لي إنني أحمق لثقتي بك”.. كوشنر يكشف “تفاصيل نادرة” عن علاقته بمحمد بن سلمان

وأفاد كوشنر في الكتاب الذي يحمل عنوان “كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض”، والذي من المقرر أن يصدر يوم 23 أغسطس، بأن ترامب فكر تأييد (وزير الدفاع ) بيني غانتس في الانتخابات الإسرائيلية العامة لعام 2019، مبينا أن “نتنياهو صب الماء البارد ((أي ثبط عزيمة) على اقتراح ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو رد كاد أن يجعل ترامب يعيد التفكير في القرار التاريخي”.

وكشف أن “السبب الذي جعل بايدن يفكر في دعم منافس نتنياهو السياسي، في ما كان من الممكن أن يكون تدخلا غير مسبوق في الشؤون الداخلية لإسرائيل، هو خطط إسرائيل لإعلان سيادتها على مساحات شاسعة من الضفة الغربية”.

وكتب كوشنر: “لم أصدق ذلك. كان ترامب لا يزال غاضبا من خطاب بيبي (اللقب الذي يطلقه ترامب على نتنياهو). في الواقع ، لقد سألني عما إذا كان يجب أن يتخذ الخطوة غير العادية بتأييد المنافس السياسي لنتنياهو، بيني غانتس”، مضيفا: “في وقت لاحق أخبرني ترامب عن رأيه في غانتس، وقال لي أنا أحب هذا الرجل”.