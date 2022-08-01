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خطوةٌ من "الدفاع الروسية" بشأن سفينة الحبوب القادمة إلى لبنان

1
AUGUST
2022
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أكّدت وزارة الدفاع الروسية اتخاذها التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا متوجهة إلى ميناء طرابلس, اليوم الاثنين.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن: "روسيا الاتحادية تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور".

وأوضح, "أن المسار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانيا، هي يوجني، وأوديسا وتشورنومورسك".

وأضاف أنه, "لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة في ستة موانئ، هي خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني".

 

روسيا اليوم
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