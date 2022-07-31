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وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تتهم قادة أوروبا بالجهل والغطرسة في تعاملهم مع روسيا

31
JULY
2022
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اتهمت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل، قادة الاتحاد الأوروبي بالجهل والغطرسة، بسبب تجاهلهم للتوافق الجيوسياسي والمبادئ الأساسية للدبلوماسية في تعاملهم مع روسيا.
وقالت كنيسل في مقابلة مع صحيفة Asia Times، إن “هذا بسبب المركزية الأوروبية عميقة الجذور. نعتقد أننا عظماء لدرجة أنه لا يمكن لأحد الاستغناء عنا.. يبدو لي أن أوروبا بحاجة إلى روسيا أكثر مما تحتاجه روسيا. وإذا كنت على حق، فهل حقا من مصلحة القارة العجوز معاملة موسكو كعدو، وجعلها تنحاز إلى جانب بكين”.

ولفتت المسؤولة السابقة إلى أن الأوروبيين بدأوا الآن يشعرون بخيبة الأمل واليأس بشكل متزايد، مما قد يؤدي إلى أعمال شغب واحتجاجات مناهضة للحكومة. وأضافت أنها تعتبر الأزمة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الإدارة الداخلية غير الفعالة، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية أصبحت لاعبا ضعيفا بشكل متزايد على الساحة الدولية، مما يفسح المجال للدول الآسيوية.

وقالت كنيسل: “بدأت أوروبا تلعب دورا أقل أهمية في العالم، على الصعيدين الديموغرافي والسياسي. أنا أعمل حاليا على كتاب بعنوان “وداعا أوروبا”، لأن الجزء من العالم الذي نشأت فيه والذي كنت أكن له الوفاء لم يعد موجودا”.

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