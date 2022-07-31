الحكومة الألمانية: استمرار إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز سيؤدي إلى أزمة جديدة

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اعتبر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن استمرار إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.

وقال ليندنر لصحيفة (بيلد آم زونتاغ) الصادرة اليوم “يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز” مشيراً إلى أن هناك “الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر”.

بدوره أضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس إنه حتى لا يكون هناك أزمة غاز “ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن”.

وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.