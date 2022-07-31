الخطوط الجويّة البريطانيّة تحقّق أرباحاً منذ “كورونا”

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أعلنت شركة “IAG” المالكة لشركة الخطوط الجويّة البريطانيّة، العودة لتحقيق الأرباح، بعد فترة طويلة من الخسائر بسبب فيروس كورونا، رغم إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية خلال الصيف الحالي.

ووفقاً لموقع “الإندبندنت” البريطانية فإنّ شركة IAG المالكة لعدد من شركات الطيران، منها إيرلينغوس الأيرلندية، إيبيريا، فويلينج الإسبانية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية البريطانية، حقّقت أرباحاً تشغيلية للربع الثاني من العام 2022 بلغت 293 مليون يورو (250 مليون جنيه إسترليني)، مقارنة بخسارة 967 مليون يورو في العام السابق.

بينما عانت الشركة من خسائر فادحة في الربع الأول من العام الحالي بين كانون الثاني، آذار، بخسارة تشغيلية بلغت 438 مليون يورو.

وأكّدت الشركة أنّ طلب العملاء على السفر يزداد بقوة، كما ارتفعت الأسعار تماشياً مع الطلب المتزايد، بنسبة 10.6 في المئة عمّا كانت عليه في العام 2019.

بلغ معدّل الإشغال (نسبة المقاعد المملوءة) 81.8 في المئة بين نيسان وحزيران، أي أقلّ بنسبة 3.2 في المئة عن العام 2019 قبل جائحة كورونا.

وساعد ارتفاع الأسعار على تعويض ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37 في المئة في العام الحالي، عما كان عليه في النصف الأول من العام 2021.

وقال لويس جاليغو الرئيس التنفيذي لشركة IAG: “في الربع الثاني، عدنا إلى الربح للمرّة الأولى منذ بداية الوباء، بعد الانتعاش القوي في الطلب عبر جميع شركات الطيران لدينا”. وأضاف: “كانت شركة Iberia وVueling أفضل شركات النقل أداءً ضمن المجموعة، سنواصل العمل لمعالجة هذه القضايا مع خروج الطيران، من أكبر أزمة له على الإطلاق بعد فيروس كورونا”.

ويقول بيان النتائج: “إنّ النقص المستمرّ في العمالة مع التهديد بالإضراب، كذلك مرض الموظفين بسبب عدوى فيروس كورونا، أثّرا على البيئة التشغيلية لشركات الطيران التابعة للمجموعة بالإضافة إلى عمليات الشركات التي تعتمد عليها المجموعة”.