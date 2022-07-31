living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرائق غابات في دولة أوروبية تفجر قنابل عمرها 100 عام

31
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سلوفينيا دولة أوربية تعاني مثل دول أخرى في القارة العجوز من حرائق الغابات التي اندلعت هذا الصيف، لكن هنا شيئا يميزا عن غيرها: انفجار قنابل عمرها 100 عام.

وذكر موقع “VICE” الإخباري الأميركي أن الحرائق التهمت مناطق واسعة من غابات سلوفينيا، التي تقع بين كرواتيا وإيطاليا والنمسا.

وامتدت ألسنة اللهب إلى ساحات القتال السابقة التي كانت في هذه الدولة إبان الحرب العالمية الأولى، حيث انفجرت ذخائر لم تنفجر في تلك الحرب.

وعلى سبيل المثال، انفجرت قنبلة بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق قريبة في 22 يوليو الجاري، وتطايرت الشظايا نحو هؤلاء لكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى.

ولم تكن هذه الحادثة سوى واحدة من حوادث عدة انفجرت فيها القنابل بسبب الحرائق.

وتوقف المسؤولون في سلوفينيا عن تعداد انفجارات القنابل بسبب عددها الهائل، مكتفين بوضع إشارات على تلك التي تنفجر بالقرب من الطرق.

ولا تزال مخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية تشكل مشكلة بالنسبة إلى أوروبا حتى يومنا هذا، فكل عام يقتل بسببها أوروبيون.

ويرجع هذا الأمر إلى الكم الهائل من القنابل التي ألقيت على أوروبا، فعلى سبيل المثال ألقى سلاحا الجو البريطاني والأميركي 2.7 مليون قنبلة على أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وحدها.

ويحاول نحو 1000 من رجال الإطفاء وعدة وحدات عسكرية في سلوفينيا احتواء الحرائق التي أتت على 5000 هكتار حتى الآن، لكن المشكلة التي تعيق إخماد النيران حاليا هي الذخائر التي لم تنفجر.

ويقول وزير الدفاع السلوفيني، مارجان شاريك، إنه بسبب هذه القنابل لا يمكن فرق الإطفاء أن تتوغل نحو النيران، ولا يمكنها العمل إلا على أطرافها.

وتتنشر النيران في مواقع 12 معركة حدثت أثناء الحرب العالمية الأولى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout