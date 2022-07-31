الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود

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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها لمساعدة لبنان في تأمين الوقود في ظل الأزمة، التي تمر بها البلاد.

وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته".

وأعلن أن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود الذي تحتاجه بلادهم، مؤكدا أننا لن نترك أصدقاءنا في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم.