البابا يلمّح إلى «إمكان التنحي»

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لمّح البابا فرنسيس، أمس (السبت)، في طريق عودته من «رحلة التوبة» الكندية إلى روما، إلى احتمال تنحّيه.

وقال البابا (85 عاماً) الذي يعاني آلاماً مبرحة في الركبة تُرغمه على التنقل على كرسي متحرك: «لا أعتقد أنه يمكنني الإبقاء على وتيرة السفر نفسها». وأضاف: «أعتقد أنه في سني، ومع محدودية (الحركة)، يجب أن أدّخر قواي قليلاً لأتمكن من خدمة الكنيسة، أو على العكس من ذلك أفكر في إمكانية التنحي»، على غرار السابقة التي سجلها سلفه بنديكتوس السادس عشر عام 2013.

إلى ذلك، أقرّ البابا بأن مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا ترقى إلى «إبادة جماعية». وخلال رحلة قادته من غرب كندا إلى كيبيك، وصولاً إلى المنطقة القطبية الشمالية في البلاد، طلب البابا الصفح مرات عدة من سكان البلاد الأصليين، على ممارسة قضى إثرها ما لا يقل عن 6 آلاف طفل، بين نهاية القرن الخامس عشر وتسعينات القرن الماضي.