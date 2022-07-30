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واشنطن ترد على تهديد زعيم كوريا الشمالية بـ"صدام عسكري نووي"

30
JULY
2022
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رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، استعداد بلاده لصدام عسكري نووي مع واشنطن.

وقال المتحدث للصحفيين خلال النقطة الإعلامية اليومية إن "التزاماتنا بأمن شبه الجزيرة الكورية واليابان صارم وحاسم".
وأضاف برايس أنه "من العدل أن نقول إن كوريا الشمالية لن تتفاجأ إذا تلقت نفس الرسالة منا".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل على التشاور مع كوريا الجنوبية واليابان من أجل كبح جماح الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية التي تشكل تهديدا مستمرا للسلام والنظام الدوليين لعدم الانتشار النووي.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي تغير في تقارب الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، قال المتحدث "إننا نكون في نفس الوضع الذي كنا عليه في السابق للأسف الشديد، وظللنا ندرس سياسات تجاه كوريا الشمالية منذ انطلاق حكومة بايدن، ونستهدف الإخلاء التام لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال الحوار والدبلوماسية".

وتابع "ظللنا نشدد على عدم وجود أي نية عدوانية تجاه كوريا الشمالية، لكننا لم نتلق بعد ردا حقيقيا".

وأفاد بأن واشنطن ستواصل الجهود للمحافظة على التعاون الوثيق مع حلفائها بشأن أعمال بيونغ يانغ الاستفزازية باستمرار.

وحذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، من أن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، داعيا قوات الردع النووي للاستعداد الدائم.

روسيا اليوم
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