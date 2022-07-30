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“غازبروم” تنتظر توضيح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول توربيناتها

30
JULY
2022
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أعلن فيتالي ماركيلوف نائب رئيس “غازبروم” الروسية أن الشركة بانتظار التوضيح من بروكسل ولندن حول سير صيانة ونقل التوربينات الروسية اللازمة لاستئناف ضخ الغاز عبر “السيل الشمالي-1”.

وأشار ماركيلوف إلى المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية حيث أن مورد التوربينات بموجب العقد هو الشركة البريطانية Industrial Turbine Company Limited، وتنطبق عليها قيود المملكة المتحدة، ولهذا السبب فإن “غازبروم” مجبرة على تقييمها.

وتابع أن عمليات توريد ونقل وبيع وتصدير المحركات التوربينية بشكل مباشر وغير مباشر للاستخدام في روسيا تندرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه لو تم تسليم التوربينات مباشرة من كندا إلى روسيا، كما كان من المفترض أن يتم، فما اضطرت شركة “غازبروم” إلى التفكير في التأثير المحتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي وتقدير جميع أنواع مخاطر حجب واحتجاز المعدات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأكد أنه من أجل عدم التعرض للمخاطر، على سلطات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقديم توضيح رسمي، حول سير صيانة جميع التوربينات المستخدمة في محطة بورتوفايا.

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