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الأمم المتحدة تعلن استقالة ستيفاني وليامز المستشارة الأممية في ليبيا

30
JULY
2022
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أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها نهاية يوليو الجاري.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك: “نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن”.

وأكد حق أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وأوضح أن “ستيفاني وليامز قامت بعمل مذهل، وأن الأمم كانت تأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو ولكن تبين أن لديها التزامات أخرى”.

وتابع قائلا: “سنواصل البحث عمن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا”.

وأضاف فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، وأن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حد قوله.

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