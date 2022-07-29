البنتاغون يعترف ضمنا بقصف كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس

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قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع إنه إذا قصفت كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، حيث قتل العشرات منهم، فإن ذلك “تم عن غير قصد”.

وأضاف: “إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لم يكونوا يريدون ذلك”.

وتم العثور اليوم الجمعة، على شظايا من ذخيرة “هيمارس” الأمريكية في موقع قصف مركز الاحتجاز المذكور.

وأعلنت جمهورية دونيتسك، أن عدد القتلى الذين سقطوا في الضربة بلغ 53.

من جانبه أكد إدوارد باسورين نائب قائد قوات دونيتسك أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في مركز يلينوفكا، وكشف أنهم جميعهم من منتسبي كتيبة “آزوف” النازية الذين استسلموا للقوات الروسية في مصنع “آزف ستال” بمدينة ماريوبول المحررة جنوب جمهورية دونيتسك.