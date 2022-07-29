رونالدو يفتح النار على الصحافة: تكسبون أموالكم من الكذب!

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فتح لاعب مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على الصحافة الرياضية، متهمًا إياها بالكذب لجذب انتباه الناس.

وقال رونالدو في تعليق عبر تطبيق “إنستغرام”: “من المستحيل ألا تكتبوا عني ولو ليوم واحد، إن لم تقم الصحافة بذلك فلن تجني الأموال”.

واضاف: “أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس، استمروا فربما تحصلون على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما”.

ولا يزال مصير الأسطورة البرتغالية مجهولًا في ظل رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن لم تتحدد وجهته المقبلة بعدما رفضت ضمه العديد من الأندية.