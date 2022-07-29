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"حملة دعائية كاذبة"... توضيح من السفارة الروسية!

29
JULY
2022
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وصفت السفارة الروسية في لبنان، اليوم الجمعة، ما أعلنته السفارة الأوكرانية عن رسو سفينة حبوب سورية مسروقة من قبل روسيا في لبنان بالـ "الحملة الدعائية الكاذبة".

وقالت في بيان، "نرفض رفضًا قاطعًا الحملة الدعائية الكاذبة التي أطلقتها السفارة الأوكرانية في بيروت بزعم أن روسيا تبيع "حبوبًا أوكرانية مسروقة".

وأضافت، "مثل هذه التصريحات بما في ذلك حول التورط الروسي الحكومي المزعوم في التوريدات التجارية الأخيرة إلى لبنان، لا أساس لها من الصحة وهي مزيفة أخرى لنظام كييف". 

وأمس الخميس، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان عن أن سفينة سورية مليئة بالحبوب الأوكرانية سرقتها روسيا رست في طرابلس شمال لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت السفارة الأوكرانية، في بيان: "أثناء الاحتلال الروسي، تمت سرقة أكثر من 500.000 طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف المحتلة".

وأضاف البيان، "كانت هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسوريا، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان".

وتابع، "أثبتت وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا تورط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية المسروقة. في نفس الوقت، هذه القائمة غير مكتملة ويتم تحديثها باستمرار. ظهرت السفينة Laodicea في هذه القائمة".

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