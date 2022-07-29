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الدين العام لبريطانيا يسجل 2.8 تريليون دولار ليعادل 100% من حجم الاقتصاد تقريبا

29
JULY
2022
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بلغ إجمالي الدين العام للحكومة البريطانية 2.3 تريليون جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام، وهو ما يعادل 99.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة، كان هذا أعلى بنسبة 11.8% عن متوسط الدين لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر موقع "ياهو فايننس".
وبالمقارنة مع الدول الأعضاء الأخرى، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة من حيث إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت اليونان وإيطاليا والبرتغال في المقدمة بأعلى التصنيفات، تليها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وقبرص. وكانت إستونيا ولوكسمبورغ وبلغاريا بين الدول ذات النسب الأصغر.
في غضون ذلك، بلغ عجز الحكومة البريطانية، أو صافي الاقتراض، 15.8 مليار جنيه استرليني خلال هذه الفترة. يساوي ذلك 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقل بنسبة 4.2% عن الفترة نفسها من عام 2021، لكنه زاد بنسبة 16.8% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، قبل جائحة كورونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه فاتورة الفائدة القياسية إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 22.9 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى في يونيو/ حزيران منذ بدء السجلات في عام 1993.

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