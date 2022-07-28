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ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

28
JULY
2022
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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعدما أشار جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال أن يُبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1745.20 دولار للأوقية بحلول 0912 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 1743.70 دولار للأوقية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أمس الأربعاء في محاولة لتخفيف حدة أشد تضخم تشهده البلاد منذ الثمانينيات.
وقال باول إن زيادة أخرى “كبيرة بشكل غير عادي” في أسعار الفائدة قد يكون من المناسب طرحها في اجتماع السياسة في سبتمبر المقبل، لكن القرار سيتُخذ بناء على البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الحين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة لأدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.38 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 892.36 دولار كما صعد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2090.42 دولار.

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