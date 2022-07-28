living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل سيتطرق ماكرون لمسألة حقوق الإنسان مع محمد بن سلمان؟

28
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتطرق "إلى مسألة حقوق الإنسان" مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عشاء سيجمعهما مساء الخميس.
وأكد قصر الإليزيه "كما يفعل كلما التقى محمد بن سلمان، سيتطرق ماكرون إلى هذه المسألة بشكل عام وسينتهز المناسبة للحديث عن حالات فردية".
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن زيارة ولي العهد أثارت "غضب" المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفرنسا هي المحطة الثانية والأخيرة في الجولة الأوروبية لولي العهد السعودي، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما سيناقش ولي العهد السعودي القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر 2021.
وغادر ولي العهد السعودي اليونان الأربعاء بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، قبيل مغادرته أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارات الرسمية إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout