دونيتسك تعلن أن استفتاء الانضمام إلى روسيا قد يجري منتصف سبتمبر

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أعلن رئيس الغرفة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أن الاستفتاء حول انضمام الجمهورية إلى روسيا قد يجري منتصف سبتمبر القادم.

وقال ردا على سؤال حول موهد اجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا: "وفقا لتصريحات قادتنا العسكريين، سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل من الجيش الأوكراني بحلول نهاية أغسطس. ربما سيجر الاستفتاء منتصف سبتمبر".

وأشار إلى أنه من الأفضل إجراء الاستفتاءات الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في نفس اليوم.

ومن المخطط إجراء مقر للاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية على غرار جمهورية لوغانسك الشعبية.