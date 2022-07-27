living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تليغراف: جونسون مرشح لمنصب الأمين العام للناتو

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة تليغراف، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرشح لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد مغادرة رئيسه الحالي ينس ستولتنبرغ منصبه في سبتمبر/ أيلول 2023.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كبار مسؤولي حزب المحافظين يدعمون جونسون لشغل المنصب.

وأشارت أن هناك مرشحين بريطانيين آخرين للمنصب، منهم وزير الدفاع بن والاس، ورئيسا الوزراء السابقان تيريزا ماي وديفيد كاميرون.

وأوضحت أن منصب أمين عام الناتو عُرض منذ فترة طويلة على ممثل بريطاني بسبب "عدم ثقة الولايات المتحدة بالسياسيين الأوروبيين الذين أعلنوا مرارا خططهم لإنشاء جيش جديد للاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن جونسون استقال من منصبه رئيسا لحزب المحافظين في 13 يوليو/ تموز الجاري، ويستمر في رئاسة الوزراء حتى يرأس زعيم "المحافظين" الجديد المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل

الأناضول
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout