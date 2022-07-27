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رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: حان الوقت "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف

27
JULY
2022
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف.
وكتب بوشيلين عبر قناته على تليغرام: "حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي: كييف، تشيرنيهيف، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، زابوريزجيه، لوتسك، الوقت حقا قد حان لتحريرها".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.


ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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