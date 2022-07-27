ملك الاردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم في عمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وبحث معه "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، ان الملك عبد الله اكد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في قصر الحسينية في عمان "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".



وتوقفت المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في العام 2014، بعدما أصر الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان الاسرائيلي شرطا لاستئنافها.



وأشار الملك إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.



وزار بايدن إسرائيل والضفّة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 تموز الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد والرئيس الفلسطيني، قبل توجّهه إلى السعوديّة.



وشدد الملك على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية عام 1967.



كما تناول لقاء الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي "قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها".