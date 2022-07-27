living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طهران تعلن إبرام عقود بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن وزير النفط الايراني، جواد اوجي، عن “ابرام عقود بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد”، لافتاً الى أن “الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي”.
وأشار اوجي، الى “أننا قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية، أما فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية”.

وأوضح أوجي، في إشارة إلى حجم الاستخراج من حقل “آزادكان” النفطي المشترك، أم “هذا الحقل النفطي هو أكبر حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق، حيث يتم فيه استثمار 7 مليارات دولا من الموارد المالية المحلية بواسطة 6 بنوك و 6 شركات قابضة كبيرة”.

وأضاف “نقوم حاليا باستخراج 190 ألف برميل يوميًا من هذا الحقل، وسيصل خلال السنوات القليلة المقبلة الى 570 ألف برميل يوميًا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout