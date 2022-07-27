طهران تعلن إبرام عقود بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد

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اعلن وزير النفط الايراني، جواد اوجي، عن “ابرام عقود بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد”، لافتاً الى أن “الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي”.

وأشار اوجي، الى “أننا قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية، أما فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية”.

وأوضح أوجي، في إشارة إلى حجم الاستخراج من حقل “آزادكان” النفطي المشترك، أم “هذا الحقل النفطي هو أكبر حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق، حيث يتم فيه استثمار 7 مليارات دولا من الموارد المالية المحلية بواسطة 6 بنوك و 6 شركات قابضة كبيرة”.

وأضاف “نقوم حاليا باستخراج 190 ألف برميل يوميًا من هذا الحقل، وسيصل خلال السنوات القليلة المقبلة الى 570 ألف برميل يوميًا”.