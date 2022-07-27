المرافئ الأوكرانية تستأنف عملها وتستعد لتصدير الحبوب

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أعلنت البحرية الأوكرانية أن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها" على الرغم من أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل، فيما أكد مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية فتح أبوابه في اسطنبول بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.



وقالت البحرية الأوكرانية على تطبيق تلغرام: "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل".

من جهة أخرى، تقرر أن يتم فتح المقر الرئيسي الذي سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول اليوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2022) بعد اتفاق تاريخي توصلت إليه الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال مسؤول تركي بارز إنه من المرجح أن تغادر أول سفينة موانئ البحر الأسود في غضون أيام قليلة.

طريق آمن للسفن

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا يوم الجمعة الماضي بوساطة تركيا والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب الحرب لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وسيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة. وتمر جميع السفن عبر المياه التركية.

وقال مسؤول تركي إنه تم بحث جميع التفاصيل ومن بينها توفير طريق آمن للسفن لا يتطلب إزالة الألغام البحرية. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام. يبدو أنه سيتم تحميل الشحنة الأولى من الحبوب هذا الأسبوع وتصديرها من أوكرانيا".

وكاد الاتفاق أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح يوم السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول.

لكن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدما في الاتفاق، وهو أول نجاح دبلوماسي كبير يتحقق منذ بدء الصراع، الذي دخل شهره السادس الآن. وسيُعين جميع الأطراف ممثلين عنها في مركز التنسيق المشترك لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وشكلت أوكرانيا وروسيا نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير/شباط.

تحذير روسي

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو اليوم إن اتفاقاً بوساطة تركية يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.