ماكدونالدز يخسر 1.2 مليار دولار نتيجة مغادرته روسيا

A + A -

بلغت خسائر شركة ماكدونالدز الأمريكية نتيجة مغادرتها روسيا 1.2 مليار دولار، بحسب تقرير الشركة للربع الثاني من عام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء.