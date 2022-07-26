أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا.. لاعب عربيّ؟

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أعلنت منظمة "Ethnicity Awards" ترشيح النجم المصري في صفوف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022.

وأشادت المنظمة بجهود صلاح في الأعمال الخيرية وتعزيز المساواة العرقية.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين كرة قدم و7 من محترفي الرياضات الأخرى.

أضافت المنظمة: "تم اختيار صلاح بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون".

كما شملت القائمة العداء أليكس يي والعداءة دينا أشير سميث والرباعة كارنجيت كاور باينس وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء مو فرح، والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.

وسيتم حسم هوية الفائز بالجائزة، وفق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.