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"على بُعد شعرة من منطقة الركود الساخنة".. صندوق النقد يحذر من "آفاق مظلمة" للاقتصاد العالمي

26
JULY
2022
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في تقرير صدر الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته للاقتصاد العالمي حيث توقع تباطؤًا كبيرًا في الاقتصادات الثلاثة الأكبر: الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2٪ فقط هذا العام، انخفاضًا من 6.1٪ في عام 2021.

وأشار صندوق النقد إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة وجدوا أنفسهم يتمتعون بقوة شرائية أقل مع ارتفاع الأسعار - مما أدى إلى إنفاق استهلاكي أقل من المتوقع.

وقال إن الانكماش في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، إلى جانب الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتصاعد التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، وتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، استمرت في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي الهش بالفعل.

يُعتقد أن العام المقبل سيكون أسوأ: 2.9٪ فقط، أعلى بقليل من مستوى النمو 2.5٪ الذي اعتبره صندوق النقد الدولي عادةً ركودًا عالميًا.

بينما تفترض هذه التوقعات أن كل شيء يبقى كما هو، فإنها تشير إلى المزيد من المخاطر، بما في ذلك احتمال قيام روسيا بإيقاف تدفق الغاز إلى أوروبا. من شأن ذلك أن يرسل التضخم إلى مستوى أعلى، وانخفاض النمو العالمي هذا العام إلى حوالي 2.6٪، أي على بعد شعرة واحدة من المنطقة الساخنة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود رسمي العام المقبل، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو العالمي إلى 2٪ فقط. وقال الصندوق إن هذا المستوى من النمو الهزيل حدث خمس مرات فقط منذ عام 1970.

كان صندوق النقد خفض بالفعل توقعاته العالمية في أبري/ نيسان، وشبّه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بـ"الزلزال". آنذاك، توقع نموًا بنحو 3.6٪ في عامي 2022 و 2023.

كتب بيير أوليفييه غورينشاس، مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور الثلاثاء، "الآن، أصبحت الآفاق مظلمة بشكل كبير. ربما يتأرجح العالم قريبًا على حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير".

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