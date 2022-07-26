دول الاتحاد الأوروبي توافق على خطة طوارئ بشأن الغاز

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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلمت الوكالة أن الخطة تنص على خفض طوعي بنسبة 15 في المائة في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين 1 أغسطس (آب) 2022 و31 مارس (آذار) 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف ملزمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء).

ومن المقرر أن تبدأ عملية الموافقة على الخطة المُنقحة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، في اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون إن الأغلبية المؤهلة المطلوبة يجب أن تتحقق بسهولة.